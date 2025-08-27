収容客数1万人規模の多目的アリーナ『（仮称）名古屋アリーナ』が、本日8月27日に着工した。 （関連：timelesz、『タイプロ』からの勢いを止めないためのアリーナツアーライブ配信で期待したいドームへの説得力） 本情報は、三井不動産株式会社、豊田通商株式会社、KDDI株式会社の3社より発表されたもの。本アリーナは、男子プロバスケットボールリーグ B.LEAGUEの1部に