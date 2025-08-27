俳優の竹野内豊、奥平大兼、田中麗奈が27日、都内で行われた映画『雪風 YUKIKAZE』大ヒット御礼舞台あいさつに登場。太平洋戦争当時に、実際に駆逐艦に乗艦していた元電信員の男性からのコメントを聞き、演者としての決意を新たにした。【写真】可愛すぎます！にこやかに手を降る田中麗奈同作は、太平洋戦争中に実在した一隻の駆逐艦（くちくかん）「雪風」の知られざる史実を背景に、戦中、戦後、さらに現代へとつながる激動