２６日のフジテレビ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」は、第７話が放送された。小劇場を舞台に立てこもり事件が発生。犯人は劇団に舞台を生配信するように要求し、なぜ？？と謎が深まっていく。犯人を演じたのが、ハナコの菊田竜大だった。普段はメガネ姿だが、裸眼の役どころで熱演し、イメージ激変。出ずっぱりだったが、エンドロールのクレジットを見ても「どこいた？？」状態の視聴者が多かったようだ。ネッ