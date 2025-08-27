去年7月の豪雨で道路が崩落し片側交互通行が続いていた戸沢村の国道47号は29日正午に規制が解除されることがわかりました。戸沢村高屋地区の国道47号は去年7月の豪雨で道路が崩落して一時、全面通行止めとなりました。その後、復旧工事が進められ、去年8月9日からはおよそ400メートルの区間が片側交互通行となっています。山形河川国道事務所によりますと、道路の復旧工事が完了し29日正午に片側交互通行の交通規制が解除さ