WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëLemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÂè5ÏÃ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦27Æü¿¼Ìë0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤ÇæÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤Èµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¡Ö¸ý¤¬°­¤¯¤Æ¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¥Ý¡¼¥È¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Íû·Ë²Ú±é¤¸¤ëÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¿À»³ÃÒÍÎ¡õÃæÂ¼³¤¿Íº£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß