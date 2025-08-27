´ã¶À¤ËÉ¦¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ä¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¤âÏÃÂêºÆº§¤«¤é2Ç¯¡Ä¡£Âè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¥¶¤ò¿©¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Ä¥°¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£´ã¶À¤ò¤«¤±É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ç¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¡©¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤±¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬