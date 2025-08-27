ソフトボール女子のU―15（15歳以下）ワールドカップ（W杯）で初の世界一に輝いた日本代表の内野手、東山珠那さん（福岡市・板付中3年）が27日、福岡県庁を訪れ、大曲昭恵副知事に栄誉を報告した。女子U―15W杯は6月下旬〜7月上旬、米国など12カ国・地域が参加してイタリアで開かれ、日本は全勝優勝を飾った。東山さんはU―15代表に県でただ一人選ばれ、主に3番・遊撃手で出場。俊敏な守備と手堅いバッティングでチームをけん