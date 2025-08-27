アーティスト・anoが、初の日本武道館公演を記念して、両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を9月4日にリリースすることが決定した。2020年9月4日の「デリート」リリースから5周年を迎える節目のリリースとなる。【動画】『BONE BORN BOMB』収録曲をダイジェストで紹介！トレーラー映像同作は、武道館公演前日の9月3日に会場で先行販売され、9月4日からはオンラインストアTOY’S STORE限定で販売。また、同日よ