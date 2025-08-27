兵庫県北部で始まった新米の出荷。ＪＡの概算金が過去最高額です。８月２３日、兵庫県豊岡市で行われた極早生品種「ちほみのり」の収穫作業。８月２７日、その刈り取られた新米の出荷が始まり、ＪＡたじまではコメを集荷する際に農家へ前払いする「概算金」が発表されました。「ちほみのり」は去年より６１００円高い３０ｋｇあたり１万３５００円（税込み）、ＪＡたじまのブランド米「コウノトリ育むお米（無農薬）」は３０