和歌山で受け継がれてきたミカンの栽培方法。世界農業遺産に認定です。（和歌山県宮崎泉知事）「世界に誇れるものがまた１つ増えたなというふうに大変喜んでおります」和歌山県有田市などに広がるミカン畑。山の斜面を切り開いて石を積み階段状にすることで、日当たりを確保し、土壌からうまく水が抜けてミカンの甘味と酸味のバランスが良くなるといいます。こうした栽培システムは４００年以上前からこの地域に根付いてい