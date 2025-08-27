大手商社の三菱商事は共同事業体として計画してきた秋田沖などの洋上風力発電事業から撤退すると発表しました。資材価格の高騰や金利上昇など、想定を上回る事業環境の変化で実行可能な事業計画を立てることが困難だと結論付けたと説明しています。三菱商事中西勝也社長「誠に遺憾ながら、開発を取りやめざるを得ないという結論に至りました。」三菱商事を中心とする共同事業体は、国が公募した洋上風力発電事業の「能代市、三種