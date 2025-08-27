ゲーム「ブルーアーカイブ」のキャラクターたちの頭上に輝く“天使の輪”「ヘイロー」をAIとARの技術で自分の頭上に表示できるシステムが誕生。ゲームの世界に入り込んだような、リアルなコスプレ体験を楽しむことができます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ブルアカの世界に入りたい」ファンの想いが開発の原点「ブルアカ」の略称で知られる「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」は、NEXON Gamesが開発