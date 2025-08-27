YOGEE NEW WAVESが2025年11月19日（水）、単独ホール公演「BLUE DIVER」を東京・昭和女子大学 人見記念講堂で開催することを発表した。8月27日18時よりぴあにてチケット先行受付がスタート。22歳以下対象のUNDER22チケットも枚数限定で販売される。＜ライブ情報＞YOGEE NEW WAVES presents "BLUE DIVER"2025年11月19日（水）東京｜昭和女子大学 人見記念講堂OPEN/START : 17:30/18:30▼一般 前売\6,000 指定席 (税込/D別)▼Under