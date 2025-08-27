抵抗できない娘に性的暴行を加えた実の父親に懲役８年を求刑です。富山県黒部市の無職・大門広治被告（５４）は２０１６年、当時高校２年生だった娘の里帆さんが抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えた罪に問われています。里帆さんは中学２年の夏から約４年間、誰もいない自宅で性的暴行を受けたといいます。（福山里帆さん※おととし）「（大門被告から）『これはママには内緒ね』って。『嫌だ』という感情その