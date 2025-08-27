陸上女子800メートル日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高3年）が27日、長野県上田市の菅平高原で練習を公開した。午前中に約1時間半、4.3キロのジョギングや150メートルのダッシュ2本などで汗を流した。24日までに世界選手権（9月13日開幕、東京・国立競技場）の参加標準記録をクリアする選手が出なかったため、久保の代表入りが確実に。「シニアでは初めて日の丸を背負って世界で戦うので、まずは試合を全力で楽しむこと