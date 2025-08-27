福岡県警春日署は27日、春日市天神山1丁目付近の道路上で26日午後5時30分ごろ、徒歩通行中の小学生男児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50から60歳くらいで身長170程度の中肉。半袖シャツ、茶色長ズボン着用。