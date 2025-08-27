男女３人が切りつけられた事件。容疑者の男は事件当日、スーパーで包丁を購入していたということです。８月２６日、兵庫県西宮市の住宅で男女３人が切りつけられる事件があり、無職の井上雄司容疑者（３９）が７０代の男性を殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと井上容疑者は事件当日、自宅近くの大型スーパーで、犯行に使用したとみられる包丁を購入していたということです。容疑者が逮捕された