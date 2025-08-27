秋の行楽シーズンを前に、岡山県内の交通渋滞を緩和するための会議が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】交通渋滞の緩和策について国土交通省や県が話し合う会議県内の主要渋滞か所は65か所【岡山】 会議は、国土交通省中国地方整備局や岡山県などで作る道路交通渋滞対策部会が毎年開いているもので、約20人が参加しました。はじめに事務局から岡山県内の主要渋滞箇所が65あることが紹介されました。 このあと