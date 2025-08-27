最近自分が調子に乗ってきてしまっているのをヒシヒシと感じており、それに伴って僕の事を嫌いな人というか、知名度急上昇の跳ね返りがガッツリ来ている感触もある。



本当に謙虚にならないといけないなと身を引き締めます、マジで。