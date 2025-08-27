ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 岸谷蘭丸、知名度が上がり「最近調子に乗ってきてしまっている」と反… 岸谷蘭丸 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 岸谷蘭丸、知名度が上がり「最近調子に乗ってきてしまっている」と反省 2025年8月27日 18時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岸谷蘭丸が27日までにXを更新し、自身の知名度の急上昇に関して記した 「最近自分が調子に乗ってきてしまっているのをヒシヒシと感じて」と投稿 「本当に謙虚にならないといけないなと身を引き締めます」と反省をつづった ◆岸谷蘭丸が「謙虚にならないといけない」と反省最近自分が調子に乗ってきてしまっているのをヒシヒシと感じており、それに伴って僕の事を嫌いな人というか、知名度急上昇の跳ね返りがガッツリ来ている感触もある。本当に謙虚にならないといけないなと身を引き締めます、マジで。— 岸谷蘭丸【MMBH留学】 (@ranmarukishitan) August 26, 2025 記事を読む おすすめ記事 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 広陵の暴力問題で浮き彫り「大津高校サッカー部でほぼ同じ事件」OBが語る“強豪校”いじめの温床 2025年8月27日 12時0分