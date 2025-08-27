27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午後5時現在は前日比07銭円安ドル高の1ドル＝147円75〜77銭。ユーロは19銭円高ユーロ安の1ユーロ＝171円44〜48銭。朝方は米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが早まるのではないかという思惑から日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢だった。その後、国内の輸入企業などによる円売りが入り、円安が進んだ。市場では「トランプ