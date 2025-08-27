記者会見する佐賀大の児玉浩明学長＝27日午前、佐賀市佐賀大（佐賀市）は27日、化粧品分野を専門的に学ぶ学部相当の「コスメティックサイエンス学環」を来年4月に開設すると発表した。大学によると、この分野で学部相当組織を設置するのは国公立大で初めて。化粧品に含まれる化学物質の性質や、皮膚に与える影響などを体系的に学び、研究開発の促進や専門人材の育成を目指す。児玉浩明学長は記者会見で「コスメ分野を国際競争