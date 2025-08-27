日本維新の会の石井章参院議員に浮上した「政治とカネ」の疑惑を受け、与野党の幹部らからは27日、事態を深刻視する声が相次いだ。国民民主党の玉木雄一郎代表は記者団に「ゆゆしき問題だ」と指摘した。勤務実態がない公設秘書が、国から給与を不正に受け取っていたとの容疑が事実だとすれば「詐欺的な行為で、議員辞職は免れない」とも語った。社民党の福島瑞穂党首は記者会見で「現職議員の事務所に家宅捜索が入るのは極めて