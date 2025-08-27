アメリカのトランプ政権が、ロシア産の石油を輸入しているインドに追加関税を発動したことで、アメリカとインドの亀裂が表面化しています。インドのモディ首相が過去数週間で、トランプ大統領との電話を4回、拒否したと報じられました。トランプ政権は27日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの間接的な圧力として、ロシア産の石油を輸入しているインドに25%の追加関税を発動しました。アメリカとインドの関係悪化が取り沙汰されるな