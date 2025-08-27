「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）女優・石田ひかりが始球式を行った。ポニーテールを揺らし、背番号１４のユニホームにブルーのロングパンツ姿でさわやかに登場。投球はホームベース付近でワンバウンドしたものの、美しい軌道を描き、スタンドはどよめいた。降板後は、素手でマウンドをなでなでしてならす気遣いも見せ、大きな拍手を浴びていた。ＳＮＳでも話題になり「投げた後にグラウンドを慣らしててそ