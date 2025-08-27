今年１月の第１０１回箱根駅伝９位で継続中としては最長の２０年連続でシード権（１０位以内）を獲得した東洋大は、来年１月の第１０２回箱根駅伝で２１年連続シード権とさらなる上位進出を目指して、福島・猪苗代町で意欲的に強化合宿を続けている。２６日はトラックでスピード練習、２７日は３０キロ走を行った。東洋大は５月の全日本大学駅伝関東選考会では次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した。しかし、それ