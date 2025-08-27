乃木坂４６の佐藤璃果が公開した浴衣ショットに注目が集まっている。佐藤は２７日までに自身のインスタグラムを更新。長い髪をハーフアップにし、あずき色の浴衣に身を包んだ様子を公開し、「今年は夏祭り行けなかったな〜」と振り返った。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。