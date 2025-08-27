◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2025年8月27日ほっともっと神戸）MLBによる特別企画「51WITNESSESOFGREATNESS」が27日、ほっともっと神戸で行われた。「51――」はアジア人として初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の偉業を称えるべく、殿堂入り表彰式の7月28日（現地27日）に合わせて始動した記念プロジェクト。この日は表彰式当日にMLBが初めて制作し、表彰式当日に配布した特別号外を先着1996人に配布。一