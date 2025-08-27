Kアリーナ横浜で開催され、累計約11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバル『The Performance』。その舞台への切符を目指し、10月5日（日）に開催される登竜門イベント『The Performance Zero』にCLOSE YOUR EYESの出演が決定した。CLOSE YOUR EYESは韓国のオーディション番組「PROJECT 7」を通じて結成された7人組多国籍ボーイズグループ。総勢200人の参加者が挑む、過去最大規模のオーディションを勝ち抜きデビュー