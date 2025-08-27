タレントの磯山さやか（41）が26日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。独自の“冷え対策”を明かした。今回のテーマ話「夏の冷え性」。女性の8割以上が悩まされており、夏でもクーラーの冷気などの影響で冷えを感じている女性芸能人がトークを繰り広げた。「胃腸が弱い」という磯山。「冷たいものを飲みたい時でも、一回口の中に含んで常温に戻してから飲み込む」と対策を明かした。する