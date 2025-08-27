【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】戦後80年ドラマ「八月の声を運ぶ男」は「被爆者とは何か」「被爆を伝える意味とは何か」という難テーマに挑んだ検事が主人公のドラマといえば、真っ先に思い浮かぶのは木村拓哉主演「HERO」（フジテレビ系）だ。独特の発想や洞察力もさることながら、堅物のイメージが強い検事とは真逆のジーンズとダウンジャケットの久利生公平が新鮮だった。上川隆也主演「能面検事」（テレビ東京系）