公開された遺族の文書 2012年に岡山市の岡山操山高校の生徒が、部活動の監督から叱責され自殺した問題です。岡山県教育委員会が制作した再発防止のための動画について、生徒の遺族が「意見の反映が不十分で大変遺憾」などと訴えていたことが分かりました。 この問題は2012年7月、岡山操山高校の野球部のマネージャーだった当時2年生の男子生徒が、監督から厳しい叱責を受けた後に自殺したものです。