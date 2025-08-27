厳しい暑さが続く中、猛暑に負けない野菜に注目が集まっている。天候不良にも強く、栄養価も高い“猛暑の救世主”とも言える新時代の野菜の魅力とは…？「すごく体にいい栄養素が入っている」東京都心で史上最長となる「10日連続での猛暑日」を記録する中…今、“暑さに強く”、“栄養価の高い”野菜が脚光を浴びている。27日に、都内で行われたのは、“スーパーベジタブル”の発表会。普通のパプリカに比べて倍以上の大きさに育っ