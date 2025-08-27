ユーロドル一時１．１５７７レベル、ドル買いとともにユーロ売りの面も＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1577レベルと本日の安値を更新している。ポンドドルは1.3431レベルに安値を広げている。ドル円は148.00付近まで買われた。全般にドル買いが優勢になっている。ドル相場は日替わりでの上下動が続いている。 そのなかではユーロの下げも目立っている。ユーロ円は171.26