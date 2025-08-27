イグニスは10月18日、イグニス イオより「スムース ハンドクリーム N」「ハンド＆ネイル クリーム N」「リフレッシュ ハンドジェル」を発売します。■イグニス イオ スムース ハンドクリーム Nするんと軽やかにのび広がり、うるおいで包み込む。しなやかで透明感のある手肌へ香り：イノセントフローラル肌をやわらげながら、しなやかで 透明感のある手肌へ整えるハンドクリーム。スルスルとのび広がり、軽やかなヴェールで包み込ん