こんにちは、マイナビウーマン読者パートナーのりんです。暑い季節になると、なぜか無性に辛いものが食べたくなりませんか？今回はそんな気分に合わせて、日清の「ポックンミョン 韓国風甘辛カルボ」と「ポックンミョン 韓国風甘辛チーズ」を食べ比べてみました！公式おすすめアレンジを加えてみたので、その感想をレポートします。■夏に食べたい！旨辛×チーズの誘惑。日清“ポックンミョン”カルボ＆チーズを食べ比べ！パッ