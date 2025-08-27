野球殿堂博物館が新たな紹介映像を制作し、8月28日から同館ホームページ、東京ドームシティ、スタジアムなどで放映すると発表した。紹介映像には、所蔵する王貞治氏、イチロー氏にゆかりのある貴重な史料が登場。日本野球史を彩るレジェンド2人の足跡を、迫力あるショットとともに見ることができる。また、ナレーションはロッテの元球団職員であり、その印象的なスタジアムアナウンスでファンに親しまれた谷保恵美さん。臨場