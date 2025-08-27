学歴詐称問題をめぐり、市長の辞職を求める署名が1万人を超えました。静岡・伊東市長の学歴詐称問題をめぐり、27日午前、田久保市長と面会した市民の有志は、辞職を求めて1万158人が署名したことを報告しました。元伊東市議・濱田修一郎氏：一刻も早い辞職を強く求めます。その上で、一連の問題で市民生活や経済に不可欠な事業や施策が先送りされているとして、直ちに職を辞するよう声明文を手渡しました。伊東市・田久保眞紀市長