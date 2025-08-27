お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。アレルギーの症状について伝えた。イワクラはストーリーズで「咳が出はじめる喉が痛い熱は出ない肌が荒れる」と体調の変化を告白。「毎年前年度のことを忘れて風邪を疑いこの時期を迎える」と打ち明けた。そして「ブタクサ出てきてるよな？なめやがって」と“ブチ切れ”。秋にピークを迎えるアレルギーの原因物質・ブタクサ花粉の飛散を疑