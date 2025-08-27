県内では、連日各地でクマが目撃されていて、農作物が食い荒らされる被害が相次いでいます。秋田放送のカメラは26日午前、コメの収穫を控えた大仙市の田んぼで1頭のクマの姿を捉えました。26日午前9時半ごろ、大仙市協和の田んぼの中に見える真っ黒の物体。黄金色に実ったイネの前に佇んでいたのは1頭のクマです。こちらに振り向き、じっと見つめています。収穫前のコメを食べていたのでしょうか？時折口を動かす様子も。県内では