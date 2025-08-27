【フリード】【アルファード】【ロードスター】【SOFTAIL THUNDER 250】【X-Adventure TDN-246L】――2025年上半期、売れに売れた乗り物たちの名前だ。爆発的ヒットの裏側には、専門家が太鼓判を押す「理由」が隠されている。ミニバンからバイク、自転車まで、多様なカテゴリーで起きた驚異のブームを徹底解剖！ 【私たちが解説します！】■モータージャーナリスト・岡本幸一郎さん1968年生まれ。日本カー・オブ・ザ・イヤ