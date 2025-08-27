大手国際会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（PwC）が8月25日に発表した報告書「2025年中国企業M＆A市場中間レビューと展望」によると、2025年上期（1〜6月）の中国M＆A（合併・買収）市場で開示された取引総額は国内の堅調な戦略投資にけん引されて1700億ドルを超え、前年同期比45％の大幅な伸びとなりました。報告書によると、中国国内の戦略投資家による2025年上期のM＆A活動の増加は著しく、計20件の超大型M＆A取引