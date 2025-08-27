県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、前の週からわずかに値上がりし、1リットルあたり、173円10銭でした。来週も、小幅な値動きで推移する見通しです。25日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり173円10銭で、前の週から30銭値上がりしました。価格を調査している石油情報センターは先週、原油価格が下がっている影響で小幅な値下がりを予想していて、前の週から値上が