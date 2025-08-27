【モデルプレス＝2025/08/27】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が8月25日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしとの間に誕生した息子の0歳半のお祝いの様子を公開した。【写真】桜井美悠＆ばんばんざい・ぎし、“みにぎし”息子と密着◆桜井美悠、ぎしと息子の0歳半を祝福桜井は「みにぎし（※息子のあだ名）、0歳半のお祝い」と添えて、息子の背中に羽を装着させた天使のコスプレ姿の記念写真を公開。