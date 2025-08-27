バスケットボールB1秋田ノーザンハピネッツと、福祉用具のレンタルや販売を手掛ける企業がタッグを組み、病気の子どもたちのために大型テレビを贈呈しました。バスケットで直接点数に結び付くパス、アシストの数に合わせて積み立てた基金が活用されています。録画機能付きの大型テレビが贈られたのは、秋田大学医学部附属病院の病児保育室です。アシストファンドと名付けられた基金が活用されています。バスケットボ&#