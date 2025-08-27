マスク姿で行き交う人たち＝2022年1月、東京・新宿新型コロナウイルス禍を契機に、失業を防ぐ目的で2020年4月〜23年3月に特例的に拡充した雇用調整助成金（雇調金）について、企業などの不正受給が、今年6月末時点で4280件、計約1044億円に上ることが27日、厚生労働省の集計で分かった。厚労省の担当者は「申請数が膨大だった上、迅速に支給することを優先し、手続きを簡素化したことが影響した可能性がある」と述べた。厚労省