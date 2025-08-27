囲碁の第50期名人戦7番勝負の第1局は26、27の両日、鹿児島市で打たれ、一力遼名人（28）＝棋聖・天元・本因坊との四冠＝が197手で挑戦者の芝野虎丸十段（25）に黒番中押し勝ちし、先勝した。一力名人は初防衛が懸かり、芝野十段は2期ぶり4度目の名人位を目指す。第2局は9月3、4日に長野県高山村で行われる。