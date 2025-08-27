■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月２７日１４７円７５～７７銭（△０．０７） ０８月２６日１４７円６８～７０銭（△０．３５） ０８月２５日１４７円３３～３５銭（▼１．２７） ０８月２２日１４８円６０～６２銭（△１．０２） ０８月２１日１４７円５８&#