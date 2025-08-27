日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円７５～７７銭と前営業日に比べ０７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円４４～４８銭と同１９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０３～０４ドルと同０．００１８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS