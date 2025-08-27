アイドル活動のみならず、俳優・モデルとしても活躍中のももいろクローバーZ・玉井詩織さんが自身初となる写真集『たまゆら』『しおどき』を発売。ファンも驚かせた二作同時発売にいたった経緯や大きな挑戦となったストーリー写真集の制作の裏側、さらには芸能活動20周年を迎えた今の心境など、二作品を通して見えてくる彼女の心根に迫った。 玉井詩織●たまい・しおり…1995年6月4日生まれ。神奈川県出身。2025年5月で結成