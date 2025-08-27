カイオム・バイオサイエンスとＮＡＮＯＭＲＮＡは２７日の取引終了後、ｍＲＮＡエンコード抗体医薬の創出に向けた共同研究契約を両社間で締結したと発表した。カイオムが持つ最先端の抗体創薬技術とナノＭＲＮＡのｍＲＮＡ創薬基盤技術を生かす。 ｍＲＮＡエンコード抗体は目的の抗体のｍＲＮＡを投与することで、その抗体を体内の細胞で産生させる手法。既存の技術に比べ、効果の増強や副作用の軽減、製造に